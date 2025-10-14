Marcel Sabitzer crede că România nu și-a dorit victoria

România a obținut o victorie dramatică în fața Austriei, scor 1-0, într-un meci contând pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026, golul decisiv fiind marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5. Cu toate acestea, reacțiile jucătorilor austrieci după meci au conturat o percepție surprinzătoare despre atitudinea tricolorilor pe final.

Marcel Sabitzer, mijlocașul echipei naționale a Austriei și jucător la Borussia Dortmund, a declarat că românii „nici măcar nu mai voiau să câștige meciul” pe final, după ce echipa sa părea mai activă în posesie și pasă în ultimele minute. Sabitzer a explicat că Austria a controlat mingea pentru mai multe minute consecutive, iar România nu a făcut un pressing agresiv, insinuând o lipsă de dorință a tricolorilor de a obține cele trei puncte esențiale.

„Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o. N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0,” a spus Sabitzer, arătând o dezamăgire pentru șansele ratate. Totuși, el a subliniat că echipa sa rămâne optimistă în privința calificării și va da 100% în următoarele jocuri.

Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.

Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica”, a spus fotbalistul de 31 de ani, conform Sky Sport Austria.