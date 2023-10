Marcelino recunoaște că a avut oferte din Spania

De când a plecat de la Olympique Marseille, antrenorul spaniol Marcelino a refuzat două cluburi. El a declarat pentru Cadena COPE că a fost abordat de Sevilla FC şi de un club din Arabia Saudită.

„,A existat o conversaţie cu Sevilla”, a declarat el la postul de radio spaniol Cadena COPE. „,Dar condiţiile pentru acest nou proiect nu au fost întrunite.

A fost pentru un sezon şi când am fost acolo (2011-2012), am văzut că proiectele care au funcţionat au fost cele care au durat. Săptămâna trecută, am primit şi o ofertă din Arabia Saudită, dar nu am luat-o în considerare”,