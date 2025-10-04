Marco Bezzecchi a câștigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei
După ce a reuşit să se impună în calificări şi să plece din pole-position, pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat, sâmbătă dimineaţă, cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei.
El a reuşit să-i smulgă victoria în ultimul tur lui Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), care credea că a reuşit să se distanţeze în frunte pentru o perioadă.
Dacă Bezzecchi a trebuit să facă această revenire plină de emoţii, pornind de pe locul 7, este pentru că a ratat complet startul şi a părut, de mai multe ori, că pierde victoria, lovindu-se de anumiţi adversari. Dar, cu un ritm diabolic, a recuperat şi a preluat conducerea în ultimele cinci tururi.
Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a fost pe locul 3.
Marc Marquez (Ducati), care a plecat de pe poziţia a noua pe grila de start, a terminat pe locul şapte, după ce a primit un „long lap” pentru o depăşire riscantă asupra lui Alex Rins (Yamaha) la începutul cursei.
Coechipierul său italian, Francesco Bagnaia, a terminat doar pe locul 14, eşuând în încercarea sa de a reduce diferenţa faţă de Alex Marquez, al patrulea sâmbătă, care îl devansează pentru locul al doilea în campionat.
Cursa mare de la Grand Prix-ul Indoneziei are loc duminică dimineaţă.