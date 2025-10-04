Marco Bezzecchi a câștigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei

Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a fost pe locul 3.

Marc Marquez (Ducati), care a plecat de pe poziţia a noua pe grila de start, a terminat pe locul şapte, după ce a primit un „long lap” pentru o depăşire riscantă asupra lui Alex Rins (Yamaha) la începutul cursei.

Coechipierul său italian, Francesco Bagnaia, a terminat doar pe locul 14, eşuând în încercarea sa de a reduce diferenţa faţă de Alex Marquez, al patrulea sâmbătă, care îl devansează pentru locul al doilea în campionat.

Cursa mare de la Grand Prix-ul Indoneziei are loc duminică dimineaţă.