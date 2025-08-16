Marco Bezzecchi este în pole position la Grand Prix-ul Austriei, după ce Marc Marquez a căzut şi va pleca de pe locul 4

Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca din pole position la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP, conform rezultatelor de sâmbătă, din calificări.

Marele Premiu al Austriei la MogoGP are loc duminică

Pentru pilotul italian este primul pole position obşinut după cel din India, în 2023, şi primul cu Aprilia.

El va fi urmat de spaniolul Alex Marquez (Gresini) şi italianul Francesco Bagnaia (Ducati).

La Red Bull Ring, spaniolul Marc Marquez (Ducati) a căzut în Q2 şi va pleca din cursă de pe locul 4.

După ce a condus atât sesiunile de antrenamente de vineri, cât și sesiunea de sâmbătă dimineață devreme în Austria, totul indica faptul că Marc Marquez va obține pentru a 8-a oară în acest sezon pole position în Q2, pe Red Bull Ring.

Dar, surpriză! Liderul nu doar că nu a ocupat primul loc, dar a ajuns pe 4. Marco Bezzecchi a știut să profite din plin de roata lui Francesco Bagnaia, care a terminat pe 3, depășit și el de Alex Marquez.

Marc Marquez, de 8 ori campion mondial, a căzut, pentru a doua oară la rând într-o sesiune Q2. De data aceasta în al doilea viraj. Și-a revenit rapid pentru a relua cursa, dar cu Ducati-ul avariat grav pe partea stângă. Deși a încercat, nu a reușit să-și reducă timpul și a ajuns la 0,160 secunde de pole position.