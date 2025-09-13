Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino

Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu de la San Marino la MotoGP.

Cursa de duminică începe la ora 16:00

Este al şaselea pole position la MotoGP şi al doilea din acest sezon, după cel obţinut în Austria, în luna august.

El i-a devansat pe Alex Marquez (Ducati) şi Fabio Quartararo (Yamaha).

Cursa sprint (13 tururi) are loc sâmbătă, de la ora 15:00, iar cursa (27 tururi) se dispută duminică, de la ora 16:00.