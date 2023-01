Marco Dulca a dat cărțile pe față despre FCSB: „A fost acel șoc la echipă! Am presimțit asta!”

Marco Dulca nu mai este jucătorul FCSB-ului din această iarnă. Tânărul mijlocaș păsăsește echipa lui Gigi Becali după doar 5 luni.

Se pare că Dulca nu are resentimente. Acesta a vorbit totuși de bine echipa bucureșteană. Iată ce a spus fotbalistul.

„A fost acel șoc la echipă! Am presimțit asta!”

„Am mai avut perioade când nu jucam și trebuia să bați la ușă să întrebi de ce. Când era Dică, am mai vorbit. Pintilii îmi mai dădea sfaturi, dar cam atât. În rest, nu am discutat cu nimeni. Îmi spuneau că mă pregătesc foarte bine și cam atât. (…)

Pintilii a adus mai multă libertate echipei, mai multă plăcere la antrenamente. Și cu Dică era totul bine, dar nu știu de ce nu a mers echipa, nu pot să mă pronunț eu. După ce a rămas Pintilii s-a văzut o schimbare și la antrenamente, alt suflu, toată lumea era mai relaxată. A fost acel șoc la echipă. Totul a început să meargă din ce în ce mai bine. Sincer, eu mă așteptam la acest lucru, am presimțit că va fi totul bine cu Mihai Pintilii.

Până acum a stat pe bancă, a dat indicații, nu au fost probleme, dar acum am văzut că nu se mai poate. Sincer, cred că vor aduce antrenor principal cu Licență PRO, nu cred că vor rămâne așa”, a spus Marco Dulca, pentru Digi Sport.