Marco Dulca, dezamăgit de felul în care a fost dat afară de la FCSB: „Nu m-a sunat nimeni din conducere”

Mijlocașul Marco Dulca a fost legitimat la FCSB între 5 august 2022 și 18 ianuarie și încă are un gust amar vizavi de felul în care a fost dat afară.

„Nimeni nu vorbea cu mine, nu m-a sunat nimeni din conducere”, spune Marco Dulca despre felul în care a fost tratat la FCSB

A jucat doar cinci meciuri în Superligă pentru gruparea patronată de Gigi Becali, dar nu a prins niciodată 90 de minute pe teren. În patru confruntări a jucat câte o repriză, iar în Etapa a 10-a, cu FC Voluntari, l-a înlocuit în minutul 89 pe Andrei Cordea.

Marco Dulca este deranjat, însă, de felul în care a fost tratat spre finalul contractului. „A fost greu pentru mine. Am fost trimis la echipa a doua, înaintea acelui meci cu FC Botoșani, din Cupa României.

Eu citeam doar presa, de acolo știam ce se întâmplă. Nimeni nu vorbea cu mine, nu m-a sunat nimeni din conducere.

Nu mă refer aici la domnul Gigi Becali, poate să te sune oricine, că sunt foarte mulți acolo. Așa era normal, ‘Uite, nu mai avem nevoie de tine’.

După ce s-a terminat acel meci cu Botoșani am plecat acasă, pentru că am primit un mesaj prin care eram anunțați că avem liber până pe 5 ianuarie. Nu este adevărat că nu am vrut să reziliez, pentru că eu nu vorbisem cu nimeni.

Am stat acasă o perioadă după care am sunat, că deja mă presa timpul și voiam sa văd ce fac în continuare. Mi s-a spus că nu mai fac parte din lot și asta a fost. Normal era să mă anunțe, nu era nicio supărare”, a spus jucătorul la un podcast.