Marco Dulca nu regretă că a jucat pentru FCSB: ”Orice jucător își dorește să joace mai mult”

Marco Dulca a spus că dacă ar putea da timpul înapoi, având în vedere cum a decurs situația alături de FCSB, nu ar renunța să joace în tricoul roș-albaștrilor.

Fotbalistul a afirmat că a fost o perioadă benefică pentru el, dar și-ar fi dorit să joace mai multe minute.

De asemenea, Dulca a precizat că își dorește să rămâne la Chindia.

”A fost o perioadă ok pentru mine. Normal, orice jucător își dorește să joace mai mult. Și eu aș fi vrut să prind mai multe minute la FCSB, dar se întâmplă. Nu sunt un jucător care poate să facă diferența în 20 de minute, poziția mea nu mă lasă.

Nu am ce să-mi reproșez, a fost alegerea mea, mi-am asumat. Fiecare jucător știe unde merge când e contactat de FCSB. Mă bucur că am fost acolo, îmi doream mai multe minute”, a mai spus Dulca, potrivit digisport.ro.

”Am discutat cu cei de la Chindia. Le-am zis că aș fi dispus să mă întorc până în vară. A rămas că ne vom auzi săptămâna asta. Din câte am discutat, nu sunt probleme. A rămas că ne auzim să discutăm despre contract. Au fost și ei dispuși să semnez până în vară. Aș fi vrut să fiu în cantonamentul din Antalya cu echipa, dar am întâmpinat o problemă și nu am reușit să ajung.

Am plecat de la FCSB cu gândul de a juca pentru că nu îmi plăcea situația de acolo. Nu vreau să fiu un jucător care să stea pe bancă și să ia bani. Nu am mers acolo pentru bani”, a declarat Marco Dulca.