Marco Dulca rupe tăcerea după ce a fost acuzat de Mihaela Buzărnescu că ar fi abuzat-o: „Am fost șocat”

”Nu prea am ieșit să vorbesc despre acest subiect și nici nu-mi face plăcere. S-au luat niște decizii proaste, s-a pus punct și aia a fost. Tot ce a apărut, a apărut la o lună după despărțire. Fiecare cu deciziile lui, fiecare face cum crede. Ai sta cu cineva dacă e așa rău, 6 luni, un an? Te întreb! Am fost șocat, am rămas mască. Nu mă așteptam, știam că am terminat relația ok, fără certuri. Eram acasă la un prieten, mâncam și-mi suna telefonul încontinuu.

Am răspuns: `Bună, sunt x, ce ai de spus despre ce a apărut?` I-am spus că ne auzim după ce mănânc. Am închis telefonul, i-am spus și lui, n-am mai mâncat liniștit. După ce am terminat, m-am dus în living, am pornit telefonul și… Am văzut tot ce era de văzut, am fost șocat, 5 minute m-am uitat în gol, nu știam de unde până unde a apărut acest lucru. Nu (n.r.- dacă a mai vorbit cu Mihaela Buzărnescu), pentru că nu am vrut să mai apară nimic.

Mama mea era supărată, plângea, era nervoasă, sunt chestii care afectează familia. Fiecare avea alte obiective, ea avea o vârstă, își dorea familie, căsătorie, eu îmi doream carieră, dar eu am lăsat lucrurile să meargă de la sine. Am trecut peste, ce pot să mai schimb acum?

De asta nici nu am vrut să mai iau legătura cu ea. Deloc nu am mai vorbit pentru că știam că dacă încercam, apăreau alte chestii și nu era ok pentru mine. Am avut foarte mult de învățat. Momentan, sunt singur”, a spus Marco Dulca, la podcastul Victory Extra Time, cu Marian Codirlă.