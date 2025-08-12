Marco Dulca s-a despărțit de NK Celje. Reacția fostului jucător de la FCSB

Marco Dulca s-a despărțit de NK Celje în cursul zilei de marți, 12 august.

Jucătorul a evoluat în 55 de partide pentru gruparea slovenă, a înscris un gol și a cucerit două trofee.

Fotbalistul a transmis un mesaj după despărțire din postura de jucător liber de contract.

„Multumesc NK Celje pentru toate momentele frumoase din ultimii 2 ani! M-ai făcut să mă simt ca acasă din prima zi și sunt foarte mândru că am făcut parte din această echipă care a reușit atât de multe. Mult succes pe viitor”, a scris Dulca, pe Facebook.