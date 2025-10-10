Marco Dulca se întoarce în Superliga. Cu ce echipă a semnat 

Marco Dulca (26 de ani), jucător ce era liber de contract din luna august, a semnat cu Petrolul Ploieşti.

Marco Dulca s-a despărţit de NK Celje la mijlocul lunii august. Fotbalistul a fost crescut de Universitatea Cluj şi a evoluat, în trecut, pentru Viitorul Constanţa, FCSB şi Chindia Târgovişte.

Echipa de la malul mării l-a cedat Chindiei în 2021, iar gruparea ”roş-albastră” l-a transferat în schimbul sumei de 250.000 de euro, un an mai târziu.

Fotbalistul a ajuns în 2023 la gruparea NK Celje, alături de care a reuşit performanţa de deveni Campion al Sloveniei şi a cucerit Cupa Sloveniei.

”FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Marco Alexandru Dulca (26 ani), fostul component al echipei olimpice a României urmând să îmbrace tricoul „lupilor” până la finalul stagiunii 2026-2027!

După ce s-a despărţit, în vară, de gruparea slovenă NK Celje, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de către Eugen Neagoe.

Născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internaţional Cristian Dulca, Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City. A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiţie rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanţa. Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgovişte şi FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formaţia dâmboviţeană.