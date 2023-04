Marco Materazzi face lumină după 17 ani: „I-am spus lui Zidane să mi-o dea pe sora lui! Nu am fost surprins că m-a lovit”

Foștii fotbaliști Marco Materazzi și Zinedine Zidane au fost adversari în finala Campionatului Mondial din 2006.

„Zinedine Zidane mi-a spus că-mi dă tricoul după meci. I-am spus c-o prefer pe sora lui”, a dezvăluit Marco Materazzi

Italia s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare. După 120 de minute scorul era 1-1, golurile fiind marcate de Zidane, din penalty, în minutul 7, și Materazzi, în minutul 19.

Cu 10 minute înainte de finalul prelungirilor, mijlocașul francez a fost eliminat după ce i-a aplicat o lovitură de cap în piept fundașului italian. De-a lungul timpului au apărut multe versiuni vizavi de motivul pentru care Zidane a avut respectiva reacție.

Materazzi a recunoscut că el a provocat scandalul. „Provocările mele sunt nimic în comparație cu cele din NBA. Îl trăsesem de tricou și mi-a spus că mi-l dă după joc, iar eu i-am spus că o prefer pe sora sa.

Nu am rămas surprins că m-a lovit, dar am exagerat totul. În momentul în care m-a lovit, am căzut pe gazon. Dacă vă uitați cu atenție, nu m-am ridicat deloc. Am rămas întins până când arbitrul i-a dat cartonaș roșu”, a spus Materazzi, potrivit sportbible.com.

A fost ultimul meci din cariera lui Zidane, iar francezul nu doar că nu a ridicat niciun trofeu la finalul partidei, dar i-a și demoralizat pe colegii lui din cauza eliminării.

Faza respectivă a fost descrisă și de arbitrul partidei, argentinianul Horacio Elizondo. „Nu am văzut incidentul, pentru că urmăream mingea, care era în altă parte. La un moment dat, l-am văzut pe Materazzi întins pe gazon, la vreo 30-40 de metir de locul în care eram.

I-am întrebat pe arbitrii asistenți ce s-a întâmplat, dar nici ei nu fuseseră atenți. Din fericire, al patrulea oficial, Luis Medina Cantelejo, a văzut totul.

Mi-a spus că Zidane l-a lovit cu capul pe Materazzi. ‘A fost o lovitură groaznică. N-o să-ți vină să crezi nici când vei vedea imaginile’, mi-a transmis el”, a spus Cantelejo, în urmă cu mai mulți ani.