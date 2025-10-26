Marco Odermatt a debutat cu o victorie în noua ediție a Cupei Mondiale

Articol de Gabriel Ion - Publicat duminică, 26 octombrie 2025, ora 17:45,
Marco Odermatt
Marco Odermatt

Elvețianul Marco Odermatt, cvadruplu câștigător al marelui Glob de Cristal, s-a impus în slalomul uriaș masculin de la Soelden (Austria), debutând astfel cu o victorie în noul sezon al Cupei Mondiale de schi alpi.

A doua etapă va avea loc tocmai la jumătatea lunii februarie

Odermatt, aflat în frunte prima prima manșă a concursului, desfășurat în condiții dificile – vânt, ceață și zăpadă -, l-a devansat în final cu 24/100 pe austriacul Marco Schwarz, ocupantul locului secund, și cu 27/100 pe norvegianul Atle Lie McGrath, care a completat podiumul.

Schiorul din Țara Cantoanelor, care domină de cinci ani slalomul uriaș, a obținut duminică a 46-a sa victorie în Cupa Mondială, luându-și totodată revanșa la Soelden, unde a abandonat anul trecut în prima manșă.

Din cauza zăpezii abundente care a căzut în jurul prânzului, manșa secundă a concursului de duminică a început cu o întârziere de o oră.

Proba feminină de slalom uriaș de la Soelden, desfășurată sâmbătă, a fost câștigată de austriaca Julia Scheib, care a obținut cu această ocazie prima sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin.

A doua etapă a noii ediții a circuitului mondial de schi alpin va avea loc pe 15 și 16 februarie la Levi, în Finlanda, unde sunt programate un slalom feminin și un slalom masculin.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport