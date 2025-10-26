Marco Odermatt a debutat cu o victorie în noua ediție a Cupei Mondiale

Elvețianul Marco Odermatt, cvadruplu câștigător al marelui Glob de Cristal, s-a impus în slalomul uriaș masculin de la Soelden (Austria), debutând astfel cu o victorie în noul sezon al Cupei Mondiale de schi alpi.

A doua etapă va avea loc tocmai la jumătatea lunii februarie

Odermatt, aflat în frunte prima prima manșă a concursului, desfășurat în condiții dificile – vânt, ceață și zăpadă -, l-a devansat în final cu 24/100 pe austriacul Marco Schwarz, ocupantul locului secund, și cu 27/100 pe norvegianul Atle Lie McGrath, care a completat podiumul.

Schiorul din Țara Cantoanelor, care domină de cinci ani slalomul uriaș, a obținut duminică a 46-a sa victorie în Cupa Mondială, luându-și totodată revanșa la Soelden, unde a abandonat anul trecut în prima manșă.

Din cauza zăpezii abundente care a căzut în jurul prânzului, manșa secundă a concursului de duminică a început cu o întârziere de o oră.

Proba feminină de slalom uriaș de la Soelden, desfășurată sâmbătă, a fost câștigată de austriaca Julia Scheib, care a obținut cu această ocazie prima sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin.

A doua etapă a noii ediții a circuitului mondial de schi alpin va avea loc pe 15 și 16 februarie la Levi, în Finlanda, unde sunt programate un slalom feminin și un slalom masculin.