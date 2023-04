Marco Reus a semnat! Unde va evolua mijlocașul celor de la Dortmund!

Ajuns la 33 de ani, Marco Reus este un jucător important la Borussia Dortmund. Formația de pe Signal Iduna Park l-a adus înapoi în anul 2012, iar de atunci jucătorul a rămas loial echipei.

Se pare că Reus a semnat recent un contract valabil pentru încă un sezon și va fi jucătorul lui Dortmund și în stagiunea următoare. Iată anunțul clubului.

