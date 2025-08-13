Marcus Rashford, critici dure la adresa lui Manchester United după împrumutul la Barcelona

Marcus Rashford a lansat o serie de declarații acide despre situația actuală a lui Manchester United, la scurt timp după plecarea sa sub formă de împrumut la Barcelona. Într-un dialog din podcastul The Rest Is Football, alături de Gary Lineker, Alan Shearer și Micah Richards, atacantul englez a afirmat că echipa nu și-a revenit nici acum după retragerea legendarului Sir Alex Ferguson, în 2013.

„Arătați-mi o echipă de succes care doar se adaptează”, a început Rashford. „Când Ferguson era la conducere, principiile nu se aplicau doar echipei mari, ci și academiei. Orice jucător de 15 ani putea fi chemat la prima echipă și știa exact ce are de făcut.”

Fotbalistul consideră că, în ultimii ani, clubul a preferat soluții de moment, în loc să construiască un proiect solid. „United e nerăbdătoare să câștige și aduce jucători potriviți sistemului de moment. Dar asta e doar o reacție. Dacă principiile se schimbă constant, nu poți câștiga campionatul. Poți lua o cupă sau două, dar nu vei domina.”

Rashford a mai spus că „tranziția” despre care se vorbește de ani de zile nici măcar nu a început: „Ca să fii în tranziție, trebuie să o începi. Liverpool, cu Klopp, a avut un plan și a rămas fidel lui, chiar dacă la început nu au câștigat nimic. Noi am schimbat prea des antrenori, idei și strategii. Am ajuns pe tărâmul nimănui.”

Declarațiile sale vor stârni cu siguranță reacții în rândul fanilor și oficialilor clubului, mai ales că vin din partea unui jucător crescut în academia lui Manchester United și considerat, până recent, una dintre piesele de bază ale echipei.