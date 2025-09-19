Marcus Rashford este elogiat de Hansi Flick după dubla cu Newcastle din Liga Campionilor: „Aveam nevoie de un jucător ca el”

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a explicat că formația sa avea nevoie de un fotbalist ca englezul Marcus Rashford, autorul unei duble cu Newcastle (2-1), în Liga Campionilor.

În etapa a doua, Barcelona va primi vizita deținătoarei trofeului, PSG

‘Marcus a făcut primul pas: a marcat două goluri la el acasă, pe un stadion ca acesta, și a purtat tricoul Barcelonei. A făcut un pas important în a arăta ce jucător fantastic este, dar acum trebuie să facă al doilea pas’, a declarat Flick la finalul partidei de pe stadionul St. James’ Park.

Germanul l-a lăudat pe Rashford, vedeta meciului și la conferința de presă, pentru că ‘s-a străduit mult și a avut ocazii bune’ și în prima repriză, dar ”finalizarea sa nu a fost bună”.

‘A marca goluri este întotdeauna bine pentru un atacant. Mă bucur pentru el. Este un jucător important’, a adăugat antrenorul Barcelonei.

‘De îndată ce a apărut oportunitatea (de a-l transfera de la Manchester, United, în această vară – n.red.), am vorbit cu el și i-am spus că îl vreau în echipă. Sunt fericit pentru că eu cred că este un jucător de excepție, iar echipa are grijă de el. Are forță, viteză, control și finalizare și cred că poate profita la maximum de asta’, a conchis Hansi Flick.

Referitor la meci, Flick a subliniat că ‘a fost vital’ ca echipa sa ‘să păstreze poarta imaculată în primele 15 minute’ și a evidențiat faptul că FC Barcelona, deși este ‘o echipă tânără’, a reușit ‘să se apere foarte bine’ într-un mediu solicitant.

‘Newcastle a început cu o presiune foarte intensă, unu la unu, și am rezistat foarte bine. După aceste prime cincisprezece minute, am avut o posesie de 64% în prima repriză. Poate am făcut prea multe greșeli, dar sunt foarte fericit. A fost important să începem cu trei puncte și am văzut o performanță excelentă din partea echipei’, a rezumat tehnicianul german.

Marcurs Rashford, titularizat de Hansi Flick în absența starului Lamine Yamal (accidentat), a marcat ambele goluri ale Barcelonei pe St James’ Park, în minutele 58 și 67, gazdele reducând din handicap în finalul meciului, prin Anthony Gordon (90).

În etapa a doua a Ligii Campionilor, FC Barcelona va primi vizita deținătoarei trofeului Paris Saint-Germain, pe 1 octombrie, un duel demn de o finală în cea mai importantă competiție continentală intercluburi. Newcastle va juca la rândul ei, în aceeași zi, pe terenul belgienilor de la Union Saint-Gilloise, care au învins marți în deplasare, cu scorul de 3-1, noua echipă a internaționalului român Dennis Man, PSV Eindhoven.