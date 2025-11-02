Mare surpriză în Divizia A1 la volei masculin: campioana Dinamo a fost învinsă acasă de SCM Zalău

Campioana CS Dinamo București a fost învinsă acasă de SCM Zalău cu scorul de 3-1 (17, -18, 30, 30), în etapa a 3-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Duminică are loc un meci devans din etapa 7, Rapid – Explorări Baia Mare

Dinamo s-a înclinat după două ore și 20 de minute de joc. Mircea Peța a fost cel mai bun om al gazdelor, cu 23 de puncte, Petar Premovic a reușit 18 puncte, iar Răzvan Mihalcea 16 puncte. De la echipa antrenată de Adrian Feher s-au remarcat Albert Hurt (20 puncte), Renee Teppan (19) și Thiago Suarez Mendoza (17).

A treia victorie a reușit și SCM ”U” Craiova, 3-0 (15, 21, 17) cu Știința București, condusă de Strahinja Brzakovic (14 puncte) și de Andrei Mihălescu (13).

Steaua a trecut de CSM București cu 3-0 (16, 19, 16), Alexandru Rață reușind 14 puncte pentru învingători.

În alt meci, Corona Brașov a dispus de Unirea Dej cu 3-0 (25-21, 25-10, 25-18). Vineri, în prima partidă a rundei, Arcada Galați a făcut instrucție cu Explorări, de care a trecut cu 3-0 (21, 15, 16).

Rapid a stat, dar duminică, 2 noiembrie, primește replica formației din Baia Mare, la cererea acesteia, într-un meci care contează pentru runda 7. Partida din „Templul Volieului Românesc” începe la ora 12:00.

Rapidistele au revenit senzațional de la 8-16 în setul 4 al meciului cu CSM Constanța, câștigându-l cu 25-22

La feminin nu s-a consemnat nicio surpriză, poate doar prin proporțiile scorului. Dinamo a măturat, în sala proprie, cu U Cluj, 3-0 (12, 14, 14), CSM București a avut de tras la Târgu Mureș, cu Medicina 3-0 (21, 21, 20), iar campioana CSMV Alba Blaj și-a respectat blazonul la Lugoj, cu CSM din localitate, cedând un singur set, 3-1 (14, 15, -18, 22).

Cel mai spectaculos meci a fost cel dintre Rapid și CSM Constanța. Primele trei seturi au fost foarte echilibrate, două dintre ele având nevoie de prelungiri. Gazdele au condus cu 2-1, după 25-22, 24-26 și 26-24, iar în al patrulea fetele de la malul mării s-au distanța la 16-8 și se părea că meciul va avea nevoie de decisiv pentru a se stabili învingătoarea.

Numai că antrenorul Marius Măcicășan a făcut două schimbări excepționale, trimițându-le în teren pe ridicătoarea Carolina Radu și secundul Teodora Iancu. Acestea au schimbat total fața formației alb-vișinii, care a câștigat 17 puncte și a mai cedat doar 6.

Scor final 3–1 (22, –24, 24, 22) pentru Rapid. Ultimul meci al rundei, Corona Brașov – CSO Voluntari are loc duminică, de la ora 17:00, și este transmis în direct de TVR Sport.