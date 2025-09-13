Mare surpriză în Liga 2! CS Afumaţi a învins Poli Iaşi

Articol de Gabriel Ion - Publicat sâmbătă, 13 septembrie 2025, ora 17:15,
Formaţia CS Afumaţi a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iaşi, în etapa a 6-a a Ligii a II-a.

FC Bihor este lider, cu 15 puncte

Golurile meciului au fost marcat de Iamandache, în minutul 51, şi de Diomande, în minutul 89.

Partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara are loc duminică.

În clasament, lider este FC Bihor, cu 15 puncte, următoarele două locuri fiind ocupate de ASA Târgu Mureş şi Chindia Târgovişte, cu câte 13 puncte.

