Mare surpriză în Liga 2! CS Afumaţi a învins Poli Iaşi

Formaţia CS Afumaţi a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iaşi, în etapa a 6-a a Ligii a II-a.

FC Bihor este lider, cu 15 puncte

Golurile meciului au fost marcat de Iamandache, în minutul 51, şi de Diomande, în minutul 89.

Partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara are loc duminică.

În clasament, lider este FC Bihor, cu 15 puncte, următoarele două locuri fiind ocupate de ASA Târgu Mureş şi Chindia Târgovişte, cu câte 13 puncte.