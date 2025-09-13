Mare surpriză în Liga Zimbrilor! Campioana Dinamo a fost învinsă în deplasare de HC Buzău

Surpriză în deschiderea etapei a II-a din Liga Naţională, campioana Dinamo fiind învinsă cu 31-32 (18-17) de HC Buzău, care a devenit liderul clasamentului, cu 4 puncte.

Golul victoriei a fost marcat de fostul dinamovist Komogorov

Dinamo Bucureşti, campioana ultimelor nouă ediţii ale Ligii Naţionale de handbal masculin, a fost învinsă surprinzător după un final dramatic.

Dinamo a dominat meciul de la Buzău, însă gazdele au revenit spectaculos, în special datorită paradelor portarilor Komok şi Tcaciuc. Golul victoriei pentru HC Buzău a fost marcat de fostul jucător dinamovist Komogorov.

Celelalte partide din etapa a II-a se vor juca între 14-17 septembrie, între Universitatea Cluj-CSM Sighişoara, Poli Timişoara – CSM Bucureşti, CSM Vaslui – CSU Suceava, CSM Constanţa – Minaur Baia Mare. Etapa a III-a programează partide 20-22 septembrie.