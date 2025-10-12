Mare surpriză în preliminariile CM 2026! Naționala Insulelor Feroe a învins Cehia

Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Țările d ejos și Cipru s-au impus cu 4-0

Pe stadionul Torsvøllur din capitala insularilor echipa gazdă au reuşit să pună probleme cehilor, deschizând scorul în minutul 67, prin Hanus Sørensen.

Echipa antrenată de Ivan Hasek a egalat în minutul 78, prin Adam Karabec, însă feroeziiau dat lovitura trei minute mai târziu, când Martin Agnarsson a marcat golul victoriei.

Insulele Feroe – Cehia 2-1, un rezultat care convine de minune Croaţiei, iar echipa din Feroe leagă a treia victorie consecutivă într-un meci oficial, după 1-0 cu Gibraltar şi 4-0 cu Muntenegru.

În clasamentul grupei L conduce Croaţia, cu 13 puncte, urmată de Cehia, tot cu 13 puncte. Insulele Feroe se află pe locul 3, cu 12 puncte, Muntenegru e pe 4, cu 6 puncte, iar Gibraltar e ultima, fără punct obţinut.

Rezultate înregistrate duminică, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa C: Scoţia – Belarus 2-1 (Che Adams 15, McTominay 84 / Kuchko 90+6));

Grupa G: Ţările de Jos – Finlanda 4-0 (Malen 8, van Dijk 17, Depay 38 penalti, Gakpo 84);

Grupa H: San Marino – Cipru 0-4 (Loizou 9, Andreou 59, Kastanos 67 penalti, Kakoullis 79);

Grupa L: Insulele Feroe – Cehia 2-1 (H. Sorensen 67, Agnarsson 81 / Karabec 78).