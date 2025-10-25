Mare surpriză în Premier League! Chelsea a fost învinsă acasă de Sunderland

Echipa engleză Chelsea Londra a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa grupării Sunderland, în etapa a noua din Premier League.

Londonezii pierd al treilea meci stagional

Chelsea a marcat prima pe Stamford Bridge, Alejandro Garnacho trimiţând în plasă în minutul 4. Wilson Isidor a egalat în minutul 22, pentru ca partida să fie decisă de golul reuşit de Chemsdine Talbi, în al treilea minut de prelungire.

Sunderland s-a impus astfel cu 2-1 acasă la Chelsea şi este pe locul al doilea în clasament, cu 17 puncte. Chelsea pierde al treilea meci stagional şi e pe locul 7, cu 14 puncte.

Într-un alt meci, Newcastle a dispus cu 2-1, pe teren propriu, de Fulham. Jacob Murphy a deschis scorul, în minutul 18, Sasa Lukic a egalat pentru londonezi, în minutul 56, însă Bruno Guimaraes a adus victoria gazdelor, cu golul său din minutul 90. În ierarhia din Premier League, Newcastle e pe 11, cu 12 puncte. Fulham are 8 puncte şi e pe locul 16.