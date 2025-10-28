Mare surpriză în primul meci din grupele Cupei României: Oţelul a remizat cu Sporting Lieşti, din Liga 3

Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga 3, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă, Oţelul, 3-3.

Meciul zilei e CS Dinamo – FC Dinamo

Pentru Sporting Lieşti au marcat Voinea 36, Costea 51 şi Maftei 90+4, iar pentru Oţelul au punctat Ciobanu 5, Pedro 60 şi Andrezino 64.

Tot marţi se mai joacă meciurile Csikszereda – Sepsi, Slatina – CFR Cluj şi CS Dinamo – FC Dinamo, 21:00.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus – FC Argeş, Metalul Buzău – U Cluj, Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa – FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoşani – Farul şi CSC Dumbrăviţa – Rapid.