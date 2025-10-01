Mare surpriză la Beijing: Iga Swiatek, principala favorită, a fost eliminată în optimi
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA), principala favorită, a fost eliminată miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Beijing.
Sonay Kartal a învins-o în trei seturi pe Mirra Andreeva
Turneul este dotat cu premii de 8.963.700 dolari, iar poloneza s-a înclinat surprinzător, în trei seturi, 4-6, 6-4, 0-6, în fața americancei Emma Navarro (17 WTA).
Navarro, cea care în turul 2 a eliminat-o pe românca Gabriela Ruse, s-a impus după o partidă de două ore și jumătate.
Poloneza, care a câștigat trofeul aici în 2023, conduce acum cu 2-1 în întâlnirile directe cu Navarro.
Americanca o va întâlni în sferturile de finală pe conaționala sa Jessica Pegula (7 WTA).
O altă surpriză a fost reușită de britanica Sonay Kartal, victorioasă în trei seturi în fața rusoaicei Mirra Andreeva, a patra favorită, cu 7-5, 2-6, 7-5.