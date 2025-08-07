Mare surpriză la Real Madrid! Cine va purta tricoul cu numărul 9

Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca.

Gonzalo Garcia are contract cu Real Madrid până în iunie 2027

Atacantul spaniol (21 de ani) ar urma să-şi prelungească acordul după ce s-a remarcat la Cupa Mondială a Cluburilor.

După plecarea lui Luka Modric, Kylian Mbappé a renunţat la numărul 9 pentru a prelua numărul 10.

Potrivit Marca, Gonzalo Garcia şi clubul merengue sunt în negocieri pentru prelungirea contractului. Atacantul spaniol (21 de ani) ar trebui să profite de această ocazie pentru a prelua numărul 9.

Profitând de problemele de sănătate ale lui Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia s-a remarcat în mod deosebit la Cupa Mondială a Cluburilor, cu patru goluri în şase meciuri. Sezonul trecut, el a avut doar trei apariţii în Liga, jucând mai ales cu Castilla, marcând 25 de goluri în 36 de meciuri.

Gonzalo Garcia are în prezent un contract cu Real Madrid până în iunie 2027. Format la club, el va avea de înfruntat o provocare dificilă, aceea de a se impune cu numărul 9 pe tricou.

Înaintea lui, Roberto Soldado a fost ultimul jucător spaniol – şi el format la club – care a purtat prestigiosul număr.