Marea campioană Ariarne Titmus se retrage din natație

Campioana australiană la înot Ariarne Titmus, de patru ori medaliată cu aur, a anunţat, joi, că se retrage din activitate, descriind această decizie ca fiind „foarte dificilă”.

Înotătoarea în vârstă de 25 de ani a luat o pauză după Jocurile Olimpice de la Paris, dar declarase anterior că intenţionează să revină pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Pe reţelele de socializare, australianca a oficializat vestea. „O decizie dificilă, cu adevărat dificilă, dar de care sunt foarte fericită”, a declarat ea într-un videoclip publicat pe contul său de Instagram. „Întotdeauna mi-a plăcut înotul, este pasiunea mea încă de când eram mică. Dar cred că această pauză m-a ajutat să realizez că anumite lucruri din viaţa mea, care au fost întotdeauna importante pentru mine, sunt acum puţin mai importante decât înotul, şi asta mi se potriveşte”, a mărturisit ea.

Înainte de Paris, ea a suferit o intervenţie chirurgicală pentru a îndepărta o tumoare ovariană benignă şi s-a declarat „foarte tulburată” de această problemă medicală. „Dar cred că, concentrându-mă mai mult asupra acestor probleme de sănătate, a trebuit să fac o introspecţie şi să mă gândesc la ceea ce era cel mai important pentru mine, dincolo de înot”, a explicat înotătoarea australiană.

Ariarne Titmus a câştigat medalia de aur la proba de 400 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi Paris, învingând-o de fiecare dată vedeta americană a bazinelor Katie Ledecky în ceea ce a fost descris drept „cursele secolului”.

Supranumită „Terminator”, australianca şi-a pierdut recordul mondial la 400 m în favoarea canadiencei Summer McIntosh la începutul acestui an, dar rămâne cea mai rapidă femeie din toate timpurile la 200 m. „Nu m-aş fi gândit niciodată că ultimele mele Jocuri Olimpice vor fi la Paris. Şi ştiind ce ştiu acum, mi-ar fi plăcut să mă bucur puţin mai mult de această ultimă cursă”, a adăugat ea.

Titmus se retrage cu un total de 33 de medalii internaţionale, dintre care opt la Jocurile Olimpice, nouă la campionatele mondiale şi opt la Jocurile Commonwealth-ului.

Pe Instagram, înotătoarea i-a scris şi o scrisoare fetiţei Ariarna Titmus de la şapte ani. Aceasta avea atunci un singur vis: să devină campioană şi să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.