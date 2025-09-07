Marea favorită de la EuroBasket 2025, Serbia, a fost eliminată de Finlanda

Echipa Serbiei, marea favorită a Campionatului European de baschet masculin – EuroBasket 2025, găzduit de Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia, a fost eliminată de Finlanda, în optimile de finală, sâmbătă, la Riga, cu scorul de 92-86, transmite AFP.

Duminică au loc ultimele 4 meciuri din optimi

În ciuda unei evoluții apreciate a starului Nikola Jokic (33 puncte, 8 recuperări, 3 pase decisive), sârbii au fost surprinși de Finlanda, care a reușit o prestație de înalt nivel.

De partea cealaltă, nordicii au fost conduși și ei de o vedetă din NBA, Lauri Markkanen (Utah Jazz), care a încheiat cu 29 de puncte, 8 recuperări și 3 pase decisive.

În sferturi, Finlanda va întâlni învingătoarea dintre Georgia și Franța.

Într-un derby baltic, Letonia, echipa gazdă, a fost întrecută de Lituania cu 88-79, în ciuda unei performanțe remarcabile a lui Kristaps Porzingis (34 puncte, 19 recuperări).

Turcia a trecut cu 85-79 de Suedia, o debutantă în faza eliminatorie a EuroBasket, esențial pentru victorie fiind starul Alperen Șengun, cu 24 puncte, 16 recuperări, 6 pase decisive.

Portugalia, o altă debutantă în faza eliminatorie, a fost eliminată de Germania, victorioasă fără drept de apel, cu 85-58. Totuși, campioana mondială a fost condusă la pauză (32-31) de Portugalia, aflată pe locul 56 în clasamentul FIBA.

Rezultatele de sâmbătă din optimi:

Turcia – Suedia 85-79

Germania – Portugalia 85-58

Lituania – Letonia 88-79

Serbia – Finlanda 86-92

Duminică vor avea loc meciurile:

Polonia – Bosnia-Herțegovina

Franța – Georgia

Italia – Slovenia

Grecia – Israel