Marea Mikaela Shiffrin vrea să spulbere recordul deținut de Annemarie Moser-Proell

Americanca Mikaela Shiffrin va încerca să egaleze unul dintre puținele recorduri pe care nu îl deține încă, cel al numărului de mari Globuri de Cristal (6).

Americanca a devenit primul schior din istorie cu 100 de victorii în Cupa Mondială

Performanța datează din anii ’70 și aparține austriacei Annemarie Moser-Proell. Noua ediție a Cupei Mondiale de schi alpin începe sâmbătă la Soelden (Austria).

La masculin, elvețianul Marco Odermatt vizează al cincilea său triumf consecutiv, într-un sezon în care punctul culminant îl reprezintă Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina d’Ampezzo (Italia), din luna februarie.

Shiffrin, în vârstă de 30 de ani, care a câștigat de mult aproape totul în cel mai popular sport de iarnă din lume, a ratat o mare parte din sezonul trecut din cauza unei accidentări – o căzătură gravă suferită pe pârtia de la Killington (SUA) -, ceea ce a împiedicat-o să mai atace recordul legendarei Moser-Proell, care impus de șase ori în clasamentul general al circuitului feminin de schi alpin.

Americanca a reușit, însă, să devină primul schior din istorie care atinge borna de 100 de victorii în Cupa Mondială (la feminin și masculin), în luna februarie, cu ocazia slalomului de la Sestriere (Italia), înainte de a obține apoi al 101-lea succes în slalomul de la Sun Valley (SUA), stațiunea care a găzduit și finala competiției, o lună mai târziu.

Câștigătoarea ultimei Cupe Mondiale feminine de schi alpin a fost italianca Federica Brignone (35 ani), care și-a trecut în palmares al doilea Glob de Cristal major, după cel cucerit în sezonul 2019-2020, doborând în același timp mai multe recorduri de longevitate.