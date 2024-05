Marea nemulțumire a lui Jean Vlădoiu după meciul „Generația de aur”-Legendele Lumii 3-2: „M-a enervat! Cred că îi dădeam una!”

„Generația de aur” s-a retras oficial sub ochii a 54 de mii de oameni. Echipa noastră s-a impus cu 3-2 în fața Legendelor Lumii pe Arena Națională.

Jean Vlădoiu a participat și el la eveniment, jucând pentru reprezentanta noastră. Iată ce l-a deranjat în timpul partidei.

„M-a enervat! Cred că îi dădeam una!”

„Am întinerit cu zece ani după meciul ‘Generației de aur’. Sunt pe drumul cel bun. Oricum, a meritat efortul depus. Eu puteam face antrenament aici, la Pitești, dar am vrut să-i văd pe băieți și să stau cu ei în vestiar. Chiar am întinerit cu zece ani, crede-mă.

Mi-am adus aminte de vârstă când am fost anchilozat, duminică, de râdea soția de mine.

A fost extrem de emoționant. Ne-am adus aminte de momentele în care intram în cantonament, ce făceam acolo, de povești din meciuri. A fost superb! Dar păcat s-au terminat atât de repede aceste câteva săptămâni.

(n.r. Ce părere aveți de cum a jucat Karagounis?) M-a enervat. Dacă mă prindea în vremurile bune, să nu fi avut astea patru operații și cinci ani mai puțin… cred că îi dădeam una ca ăluia în S.U.A ’94! Cred că mai luam un cartonaș roșu. Karagounis ne-a scos peri albi, la toți.

L-am întrebat pe Gică Popescu dacă l-a chemat la selecție sau să dea probe pentru vreo echipă. Vorbeam cu Andrei Prepeliță, și mi-a zis: ‘Jean, mâine l-aș lua pe ăsta la Buzău. Sigur s-a lăsat?’. Nu știu și nu cred că și-a dat dat seama că a fost vorba de o sărbătoare. Dar poate l-a liniștit Gică Popescu. Oricum, e frumos când poți să alergi”, a declarat Jean Vlădoiu, conform celor de la iAMsport.ro.