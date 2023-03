Marea problemă a lui Florin Pârvu după eșecul cu FCSB! Ce le-a transmis jucătorilor Petrolului în vestiar

Antrenorul Petrolului Ploiești, Florin Pîrvu, le-a cerut jucătorilor să fie uniți, chiar dacă echipa a primit 11 goluri în ultimele 3 meciuri.

„Regret foarte mult că am primit 11 goluri în trei meciuri”, a spus Florin Pîrvu

Petrolul Ploiești a terminat în genunchi seria de meciuri cu Farul Constanța, CFR Cluj și FCSB. Echipa antrenată de Florin Pârvu a marcat 2 goluri, a primit 11 și nu a luat niciun punct.

După 28 de etape, gruparea prahoveană se află pe locul 8, cu 33p, fără șanse să mai prindă play-off-ul. „Regret foarte mult că am primit 11 goluri în trei meciuri, vă daţi seama. Am întâlnit, practic, primele trei echipe din clasament. Am jucat la Farul, cu CFR şi la FCSB.

Ştiam că jucăm această serie de meciuri foarte grele. Din păcate, în seara aceasta nu ne-am ridicat la nivelul adversarului, o echipă foarte bună, care joacă foarte bine acasă”, a declarat Florin Pîrvu după meciul de pe Arena Națională.

Florin Pîrvu le-a cerut jucătorilor Petrolului să rămână uniți

Tehnicianul a făcut cunoscut că le-a transmis jucătorilor să rămână uniți, deoarece urmează alte meciuri dificile: acasă cu Universitatea Craiova (pe 5 martie, de la ora 15:30) și în deplasare cu FC Argeș (pe 11 martie, de la ora 17:30).

„La scorul de 1-1, am făcut acel penalty. Dacă intram la pauză cu 1-1, cred că alta era desfăşurarea. E o echipă foarte bună, au jucători care joacă la naţională, uitaţi-vă la lot, an de an se bate la campionat.

Am avut ocazii de a marca, puteam marca în primele minute, a fost o soluţie de a îi prinde pe contraatac, dar din păcate am luat acel gol din penalty. Până atunci, am jucat bine.

Vă daţi seama că nimănui nu îi convine să aibă atâtea înfrângeri. Ce mă îngrijorează cel mai mult e că ne pierdem încrederea jucătorilor.

După meci, am fost în vestiar şi apelul meu către ei a fost să rămânem uniţi, că vor urma meciuri foarte grele şi unitatea de grup este foarte importantă”, a declarat Florin Pîrvu, după înfrângerea cu FCSB.