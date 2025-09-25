Marea problemă a lui Zeljko Kopic înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „N-am avut timp”. Absențe importante pentru „câini”

Dinamo vrea să ia toate cele 3 puncte în etapa a 11-a după remiza cu Farul din etapa a 10-a din SuperLiga. Zeljko Kopic a prefațat partida din deplasare contra Universității Craiova în cadrul unei conferințe de presă, unde a dezvăluit cu ce probleme se confruntă.

Ce a spus Zeljko Kopic înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

Dinamo se află într-o formă foarte bună în acest sezon și vrea să lege un nou rezultat bun contra Universității Craiova. Oltenii vin după eșecul de la Galați, iar Mihai Rotaru a transmis ca va fi infern pe „Oblemenco” la acest meci.

Zeljko Kopic se așteaptă la o partidă grea contra unui adversar de calibru. Antrenorul „câinilor” a mărturisit că nu a avut timp suficient pentru a pregăti acest meci și că nu se poate baza pe Eddy Ghahore din cauza cumulului de cartonașe galbene.

„Îi respectăm pentru tot ce au făcut în acest sezon, dar trebuie să jucăm cu personalitate și să dăm tot ce avem mai bun contra lor!”

„Un nou meci mare, un adversar bun. Echipa mea este într-o formă bună. Am analizat meciul trecut cu Farul, am văzut momentele în care am fost foarte buni, dar și cele în care nu am jucat așa cum ne doream.

Nu ne putem baza la acest meci pe Eddy Ghahore din cauza cartonașelor galbene, iar restul echipei o vom decide până la ora jocului.

Este mereu un derby cu Craiova, mai ales că ambele echipe traversează o formă bună. Îi respectăm pentru tot ce au făcut în acest sezon, dar trebuie să jucăm cu personalitate și să dăm tot ce avem mai bun contra lor. Au o structură bună, se prezintă bine pe teren, de aceea sunt cea mai bună echipă din campionat.

„Trebuie să jucăm fotbalul nostru, nu doar în prima parte și să apărăm apoi rezultatul!”

N-am avut prea mult timp să pregătim acest meci, dar nu contează. Cred în echipă și în felul în care jucătorii mei vor reacționa. Motivația este crescută, iar ea vine alături de ambiție sub presiune.

Trebuie să jucăm fotbalul nostru, nu doar în prima parte și să apărăm apoi rezultatul. Trebuie să prestăm cel mai bun fotbal cât mai mult timp din meci.

Cred că ei se vor concentra 100% la meciul cu noi, au destul timp apoi să se pregătească pentru jocul din Conference League. Cristian Mihai încă nu este gata.

Ikoko are câteva mici probleme și nu riscăm, iar Mărginean e din ce în ce mai bine. Nu cunosc tensiunile din vestiarul Craiovei, nu am informații, sunt problemelor lor”, a spus inițial Zeljko Kopic la conferința de presă.