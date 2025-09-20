Marele Premiu al Azerbaidjanului rămâne în calendar până în 2030

Marele Premiu al Azerbaidjanului va figura în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 cel puțin până în 2030, au anunțat sâmbătă responsabilii acestei competiții, cu o zi înaintea cursei de la Baku, informează AFP.

Contractul actual cu organizatorii Grand Prix-ului azer urma să expire în 2026 și a fost prelungit cu patru ani, se precizează într-un comunicat dat publicității de Formula 1.

‘Circuitul este unic, cu secțiuni tehnice și linii drepte lungi care se întind de-a lungul magnificei linii de coastă și a orașului vechi istoric, oferind o cursă plină de răsturnări de situație în fiecare an’, a declarat directorul general al campionatului, Stefano Domenicali.

Prima ediție a Marelui Premiu de pe țărmul Mării Caspice a avut loc în 2016, sub numele de Marele Premiu European, înainte de a deveni Marele Premiu al Azerbaidjanului în anul următor.

Circuitul de șase kilometri oferă un amestec de linii drepte foarte lungi și secțiuni mai șerpuite, cu o pistă îngustă, care favorizează derularea unor curse spectaculoase.