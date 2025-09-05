Marele Premiu al Principatului Monaco rămâne în calendarul Formulei 1 până în 2035

Marele Premiu al Principatului Monaco, cursă istorică de Formula 1, va rămâne în calendar cel puţin până în 2035, au anunţat, vineri, organizatorii Campionatului Mondial, citaţi de agenţiile internaţionale de presă.

Prestigiosul Grand Prix de la Monaco va avea loc la începutul lunii iunie din 2026

”Formula 1 prelungeşte Grand Prix-ul de la Monaco până în 2035 inclusiv, în urma extinderii acordului existent cu Automobile Club de Monaco (ACM), care era valabil până în sezonul 2031”, a precizat promotorul Formulei 1 într-un comunicat publicat înaintea Marelui Premiu al Italiei, care se dispută în acest weekend.

Pe lista celor mai frecvente Grand Prix-uri din Campionatul Mondial de Formula 1, din 1950, cel de la Monaco, desfăşurat pe străzile din Principat, este al doilea, după cel de la Monza (Italia), care are loc fără întrerupere din 1955.

Desfăşurat în mod tradiţional la finalul lunii mai, în acelaşi timp cu Cursa de 500 de mile de la Indianapolis, alt eveniment legendar al automobilismului sportiv, prestigiosul Grand Prix de la Monaco va avea loc la începutul lunii iunie din 2026.

Acordul urmează altor prelungiri reuşite de promotorii Formulei 1 în ultima perioadă, Silverstone (2034), Madrid (2035), Bahrain (2036), Australia (2037), Miami (2041) şi Austria (2041).