Marele regret al lui Emil Săndoi după plecare de la Naționala U21

Fostul selecţioner al României U21, Emil Săndoi, a dezvăluit unde au intervenit problemele în cele trei meciuri disputate de „tricolori” la europeanul de tineret găzduit parţial şi de România.

„Cred că atât s-a putut, având în vedere alcătuirea pe care am avut-o la dispoziţie. Niciodată nu m-am gândit că la un turneu final nu-i voi avea pe Drăguşin, pe care nu l-a lăsat clubul, pe Mihăilă, Screciu, Baiaram, Grameni. Din punctul ăsta de vedere, erau nişte jucători pe care ne bazam foarte mult.

Dacă aş fi ştiut de la bun început, m-aş mai fi gândit. Erau nişte jucători foarte importanţi în fiecare important. La un turneu final nu este ca într-o campanie de calificare.

În grupa noastră am întâlnit spuma Europei, şi cu toate astea am fost la un pas. La meciul cu Ucraina am pierdut în min 90, şi la cel cu Croaţia am avut multe ocazii pe parcursul jocului în care puteam face diferenţa.

Asta a fost problema noastră. Că ne-au lipsit mulţi jucători.” a declarat Emil Săndoi pentru Orange Sport.