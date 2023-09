Marele vis al lui Joao Felix după transferul la Barcelona este trofeul UEFA Champions League: ”Vom lupta!”

Joao Felix (23 ani) a fost transferat de FC Barcelona în ultimele ore ale perioadei de mercato.

Fotbalistul portughez a fost prezentat de către catalanii. El a declarat că este entuziasmat, iar marele său vis este să câștige trofeul UEFA Champions League.

„Sentimentul este unic pentru că îmi doream de multă vreme. Când am aflat că sunt interesați, am fost fericit și entuziasmat. Acasă, tatăl meu și fratele meu, am trăit mereu pentru Barca, am fost mereu fani și am avut acel vis, iluzie, intenția de a lucra la cel mai înalt nivel. De aici vine pasiunea pentru club.

Liga Campionilor a fost întotdeauna trofeul visul meu, dar o luăm încetul cu încetul. Vom face totul și vom lupta pentru asta!”, a declarat Joao Felix, citat de Marca.