Maria Sakkari s-a calificat în turul 2 la Beijing, după un meci de 3 ore și jumătate

Jucătoarea greacă de tenis Maria Sakkari s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari.

Al treilea cel mai lung meci din circuitul feminin de la debutul anului 2025

Ea a învins-o în trei seturi, 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5, pe americanca Ashlyn Krueger, într-o partidă disputată miercuri.

Sakkari s-a impus după trei ore și 29 de minute de joc în fața adversarei sale din Statele Unite, acesta fiind al treilea cel mai lung meci din circuitul feminin de la debutul anului 2025, conform WTA Tour.

Grecoaica a condus cu 5-2 în primul set, pe care l-a câștigat însă greu tiebreak, iar apoi a fost la două puncte de a-și adjudeca setul al doilea, în care a condus cu 5-4, dar care a revenit în final americancei, tot la tiebreak, înainte ca Sakkari să se impună cu 7-5 în decisiv, după ce a fost condusă cu 4-2.

Maria Sakkari o va avea ca adversară în turul următor pe canadianca Leylah Fernandez, cap de serie numărul 25 și scutită de primul tur.