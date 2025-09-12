Maria Sara Popa, singura româncă în sferturile turneului de la București!

Turneul ITF se dispută la Centrul Naţional de Tenis ”Simona Halep”.

Maria Sara Popa este singura jucătoare română de tenis care a atins sferturile de finală ale turneului ITF (W75) de la Bucureşti, găzduit de Centrul Naţional de Tenis ”Simona Halep” şi dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, după ce a învins-o pe elveţianca Jenny Duerst, a opta favorită, cu 6-3, 2-6, 6-4.

În sferturi, Popa va juca împotriva grecoaicei Despina Papamichail, principala favorită.

Popa (20 ani, 592 WTA) a câştigat singurul său meci anterior cu Papamichail (32 ani, 222 WTA), anul trecut, în primul tur la Chiasso (W15), cu 5-7, 7-5, 7-6 (7/3).