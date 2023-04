Marian Aliuţă, tranşant! „Ştiu că deranjez suporterii CSA. Dinamo întâlneşte o clonă a Stelei”

„Nu prea înţeleg ceea ce se întâmplă cu FCSB, cu CSA. Trebuia să existe o singură echipă care să joace în Ghencea, iar aia era Steaua lui Gigi Becali. Nu am niciun interes cu Gigi Becali, nu mă plăteşte. Din contră, când am plecat de la Steaua (n.r. – FCSB), am plecat printr-un scandal cu el. Pentru unii este un derby (n.r. – CSA Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti), dar pentru mine sincer nu este nicun derby. În primul rând, CSA-ul nu are suporterii în totaliate de partea ei, ceea ce s-a şi demonstrat. Am văzut meciul CSA-ului cu Poli Iaşi, iar stadionul era gol şi Steaua n-are ce căuta în liga a doua, Steaua n-a fost niciodată în liga a doua.

Derby este… Eu am jucat în derby Steaua – Dinamo în prima divizie. Că Dinamo a retrogradat, din păcate, dar va juca cu o clonă a Stelei, din punctul meu de vedere.

Ştiu că deranjez suporterii CSA-ului, dar şi ei sunt supăraţi pe Gigi, pe aroganţa lui, pe care a avut-o. Şi eu aş putea să fiu, pentru că am plecat de la Steaua (n.r. – FCSB) într-un conflict avut cu el, dar eu nu dau în el, pentru că omul chiar are dreptate. A venit într-un moment greu la Steaua, a băgat nişte bani, i s-a dat credibiliate şi a dus brandul mai departe. Steaua (n.r. – FCSB) a jucat ani la rând în cupele europene, dar n-a sesizat nimeni că acolo nu este Steaua, dar e Steaua!

Aveam aceeaşi siglă pe piept şi toate cele şi la un moment dat a venit domnul Talpan şi a zis că Gigi a furat Steaua şi că nu este Steaua la el. Este păcat ceea ce se întâmplă, că oricum avem un fotbal sărac şi ne mai şi contrăm între noi”, a declarat Marian Aliuţă, într-un interviu acordat Orange Sport.

„Dacă ne uităm în spate, şi Opriţa, până să vină (n.r. – antrenor la Steaua)… Este prietenul meu, nu sunt certat cu el, nici cu Boştină, că sunt fraţii mei. Ei mănâncă de acolo. Opriţa a avut cândva o declaraţie în care a spus că FCSB este Steaua.

Ogararu spune că el n-a jucat la FCSB şi atunci Gigi Becali pe cine a plătit sau înseamnă că acea semifinală (n.r. – de Cupa UEFA) de care el este mândru n-a avut-o la Steaua? A avut-o la FCSB. Ar trebui să se hotărască. E o mare minciună ceea ce se întâmplă şi este păcat. FCSB pentru mine rămâne Steaua”, a mai spus Marian Aliuţă.