Marian Aliuță, verdict în scandalul FCSB VS CSA Steaua: „Să fim corecţi! Steaua nu este cea din liga a doua!”

Marian Aliuță, fostul jucător român, a vorbit recent despre disputa dintre FCSB și CSA Steaua. Aliuță a îmbrăcat tricoul bucureștenilor în perioada 2002-2004, iar acum a dat verdictul în cazul echipei care reprezintă adevărata „Steaua”.

Mai exact, fostul fotbalist este de părere că echipa lui Gigi Becali este adevărata continuatoare. Iată ce motive a invocat.

„Să fim corecţi! Steaua nu este cea din liga a doua!”

„Eu am spus înaintea lui Chipciu, şi am fost înjurat. Eu aş putea să spun, pentru că am plecat de la Steaua într-un conflict cu Gigi Becali şi aş fi putut să contest că nu e Steaua. Să fim corecţi.

Gigi a luat echipa într-un moment foarte greu, a băgat nişte bani şi a continuat palmaresul stelei. Steaua a dus-o mai departe. Eu am jucat cu emblema Stelei pe piept şi consider că Steaua este la el.

Steaua nu este cea din liga a doua, care a fost formată de câţiva ani. E o jignire pentru toţi fanii Stelei să spunem că Steaua este în liga a doua, într-un eşalon foarte slab, cu jucătorii pe care nu-i cunosc. Nu vreau să par arogant, dar nu-i cunosc.

Eu mă regăsesc la echipa unde este Gigi Becali azi, pentru că Steaua nu a retrogradat niciodată şi Becali merită să deţină palmaresul, deşi unii nu vor. Steaua este în Liga 1, nu a retrogradat niciodată, nu există Steaua în Liga 2. Nu cunosc niciun jucător de acolo. Nimeni de acolo nu se identifică cu Steaua care era în Liga 1″, a spus Marian Aliuţă, conform Digi Sport.