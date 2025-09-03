Marian Bala nu se teme de emoțiile primului CM! ce a spus căpitanul despre meciul de debut, cu Polonia

Căpitanul naționalei masculine de volei a României, Marian Bala, a declarat că deși el și colegii săi vor participa pentru prima oară la un CM vor încerca să dea maximum la fiecare meci al turneului final găzduit de Filipine.

Olanda și Qatar nu i se par echipe de nebătut

„Pentru noi acest Campionat Mondial înseamnă foarte mult pentru că nu am mai participat niciodată. Vrem să continuăm și acolo parcursul bun al echipei naționale.

Avem o echipă destul de tânără, o echipă de perspectivă și vrem să acumulăm în continuare puncte pentru a rămâne la acest nivel.

Din păcate, vara aceasta au apărut multe accidentări și ne lipsesc unii jucători de care aveam nevoie. Așteptările cu siguranță vor fi mari, chiar dacă suntem pentru prima oară la un Campionat Mondial. Însă cei care vom fi acolo vom încerca să dăm maximum.

În același timp trebuie să rămânem și cu picioarele pe pământ pentru că întâlnim, totuși, Polonia în primul meci. Însă Olanda și Qatar nu mi se par echipe de nebătut”, a spus Bala.

Bartha nu se teme de nimeni

Centrul Bela Bartha a afirmat la rândul său că România are șanse importante de a depăși faza grupelor la Mondialul din Filipine.

„Cred că acest Campionat Mondial va fi unul foarte bun pentru noi. Am încredere că echipa este închegată bine și va face față chiar și vicecampioanei olimpice.

Noi am mai jucat și împotriva Franța, campioana olimpică, și am făcut un meci destul de bun. Așa că eu cred că avem toate șansele să facem trei meciuri foarte bune și să depășim faza grupelor”, a spus Bartha.

Aciobăniței are un chist la umăr, dar se va opera după CM

Adrian Aciobăniței a declarat că și-a dorit de când s-a apucat de volei să joace la o ediție a CM, iar acest vis i s-a îndeplinit.

„Sunt foarte bucuros să fiu în situația de a merge alături de colegii mei și stafful tehnic la un Campionat Mondial. Aceasta a fost dorința mea de când m-am apucat de volei. Tot timpul mi-am dorit să joc la un Campionat Mondial și uite că visul a devenit realitate.

Mă bucur foarte mult că vom merge acolo. Eu mă simt mai bine, dar încă am o problemă la umărul stâng pe care trebuie să o rezolv după acțiunea naționalei. Am un chist și este nevoie de o operație. Dar sunt bine deocamdată, pot să joc.

Nu se pune problema să nu joc, am așteptat foarte mult momentul ăsta. Vom juca împotriva celor mai bune echipe din lume, lucru care ne va da pe viitor mai multă încredere”, a spus Aciobăniței.

Naționala masculine de volei a României participă în perioada 12-28 septembrie, la CM din Filipine după o pauză de 43 de ani. „Tricolorii” sunt în Grupa B și va întâlni Polonia (13 septembrie), Olanda (15 septembrie) și Qatar (17 septembrie).