Marian Barbu va arbitra la Campionatul Mondial U17

Comitetul de Arbitri FIFA a anunţat lista oficialilor de joc pentru meciurile de la Campionatul Mondial U17 din Qatar, pe care se află şi români.

Întrecerea are loc anul acesta, între 3 și 27 noiembrie

La competiţia ce reuneşte 48 de naţionale au fost nominalizaţi un total de 81 de oficiali din 35 de asociaţii FIFA, după cum urmează: 27 de arbitri de centru şi 54 de arbitri asistenţi.

Pe listă se află şi brigada de arbitri români alcătuită din Marian Barbu la centru, alături de Mircea Grigoriu şi George Neacşu, cei doi arbitri asistenţi.

Turneul final din Qatar se va desfăşura în perioada 3-27 noiembrie 2025.