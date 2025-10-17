Marian Copilu revine la CFR Cluj! El va fi noul președinte: “E meseriaș! / L-a făcut campion 4-5 ani la rând”

Neluțu Varga ia măsuri în forță după Csikszereda – CFR Cluj 2-2. Patronul ardelenilor a decis că Marian Copilu va fi noul președinte. Echipa a rămas fără conducător în urma demisiei lui Cristi Balaj.

Informația a fost comentată imediat de Giovanni Becali. „Am auzit și eu și foarte bine face. E foarte bine că îl ia pe Marian Copilu. Marian Copilu l-a făcut campion 4-5 ani al rând și poate să îl scoată.

E meseriaș, știe să liniștească jucătorii. Vorbește câteva limbi străine, trebuie să vorbești și câteva limbi străine, pentru că majoritatea jucătorilor sunt străini. Cred că e alegerea cea mai bună pentru Neluțu”, a adăugat celebrul agent FIFA.

De ce a plecat Marian Copilu de la CFR Cluj

Marian Copilu s-a despărțit cu scandal de CFR Cluj, în august 2021. Ruptura s-a produs după ce ardelenii au fost eliminați din preliminariile Europa League. CFR a pierdut atunci 1-6 în dublă manșă cu Steaua Roșie Belgrad.

La vremea respectivă, echipa era condusă de Marius Șumudică, care și el a fost dat afară după eșecul din Europa. Odată cu demiterea lui Şumudică au mai plecat 12 oameni, în frunte cu preşedintele Copilu şi cu juristul clubului, Ionuţ Ivaşcu.