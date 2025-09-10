Marian Enache nu se teme de nimeni și nimic la CM de canotaj: „Îl am în spatele meu pe Andrei Cornea”

Ediția 2025 a Campionatelor Mondiale de canotaj va avea loc la Shanghai (China) în perioada 21-28 septembrie. Pentru prima dată în istoria competiției, aceasta va include probe mixte la dublu vâsle și 8+1.

„Suntem foarte încrezători înaintea acestor Mondiale”, recunoaște sportivul

Campionul olimpic Marian Enache a declarat, miercuri, la Complexul Sportiv Național ‘Elisabeta Lipă’ din Snagov, că nu îi este teamă de nimic la Campionatele Mondiale de la Shanghai pentru că îl are în spatele său în barca de dublu vâsle pe Andrei Cornea.

‘Suntem foarte încrezători înaintea acestor Mondiale. A fost un an destul de lung, noi am muncit încă din noiembrie pentru aceste Campionate Mondiale. Barca a început să prindă o viteză foarte mare în ultima perioadă de cantonament. Îl am în spatele meu pe Andrei (n.r. – Andrei Cornea) și nu mă tem de nimic. Cred cu tărie că, deși noi ne dorim cea mai strălucitoare medalie, noi ne vom întoarce acasă mai puternici. Că oricum ar fi, acest Mondial și celelalte competiții sunt doar niște măsurători pentru noi în acest ciclu olimpic. Dar cu siguranță vom face o figură frumoasă și la Shanghai. Am pus foarte multă presiune pe noi anul acesta, pentru că nu au fost multe competiții anul acesta. Deci nu ne-am putut măsura exact potențialul. Dar presiunea vine și în urma rezultatelor anterioare. Însă noi vom da 100% de fiecare dată’, a precizat Enache.

Component al echipajului de dublu rame masculin alături de Florin Arteni, Florin Lehaci a declarat că este optimist înaintea Mondialelor din China.

‘Cred că această competiție va fi un pic mai dificilă pentru că apa va fi sărată. Am mai avut o experiență de acest gen la Tokyo la Jocurile Olimpice. Din ce am văzut, va fi și umiditatea foarte ridicată, asta înseamnă că temperaturile se vor simți mai sus decât sunt în realitate. Suntem însă încrezători pentru că noi ne-am descurcat foarte bine anul acesta, am avut timpi foarte buni. Anul trecut am închegat acest echipaj, iar acum ne cunoaștem mult mai bine. Știm care sunt punctele noastre forte, așa că eu spun că va fi un concurs foarte bun pentru noi’, a spus el.

Florin Lehaci a menționat că și-ar dori să concureze în aceeași barcă alături de soția sa, Maria Lehaci: ‘Nu știu cum va fi la mixt 8+1, ar fi foarte drăguț dacă aș putea să trag în aceeași barcă alături de Maria. Ar fi o dorință pe care mi-aș îndeplini-o dacă aș trage cu ea în barcă. Însă proba va fi foarte interesantă, am văzut la Europeanul de tineret unde a fost o cursă foarte palpitantă’.