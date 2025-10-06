Marian Iancu a dat un verdict dur după ce a văzut FCSB – Universitatea Craiova 1-0

FCSB a câștigat cu 1-0 partida de pe Arena Națională din etapa a 12-a a SuperLigii, golul fiind marcat de Florin Tănase în minutul 39. Rezultatul a adus un moral bun echipei lui Elias Charalambous înainte de pauza competițională.

Marian Iancu, fost patron al Politehnicii Timișoara, a spus după meci că FCSB rămâne cea mai bună echipă din România, apreciind experiența acumulată în meciuri cu mare presiune. În schimb, a fost criticată Universitatea Craiova și antrenorul Mirel Rădoi pentru lipsa de experiență și modul în care gestionează momentele dificile.

„FCSB nu poate pierde un derby când este pusă cu spatele la zid. Doar așa intra în competiție. Și a făcut-o. Este în continuare cea mai bună echipă a campionatului. Experiența atâtor meciuri cu mare încărcătură i-a ajutat să învingă o echipă încă labilă a Craiovei, mult prea tensionată și stresată de propria calitate, pe care încă nu a învățat să o exploateze în folosul ei.

Nu știe să joace umil, la rezultat. Bancu roșu cu Dinamo, Screciu roșu în Europa și Cicaldau roșu cu FCSB. În ultimele patru jocuri fac un egal și trei înfrângeri. Vor să facă diferența vizibil, în teren, dar uită că nu joacă singuri. Rădoi nu are experiența de a gândi pragmatic formula de joc a unui mecanism performant, al cărui soft este unul depășit. Am avut dreptate.

Eu rar greșesc. Am estimat exact desfășurarea acestui derby și câștigătoarea. Până la Crăciun, am spus ca play-off-ul se va limpezi. Elefanții știu drumul către obiectivele lor consacrate. Nimeni și nimic nu-i poate opri”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.