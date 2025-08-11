Marian Iancu a intervenit în conflictul Gigi Becali și Gino Iorgulescu – Dan Șucu: ”Te înțeapă până te distrug”

Marian Iancu a reacționat după atacul lui Dan Șucu asupra lui Gino Iorgulescu și Gigi Becali. Totul a pornit de la schimbarea de regulament aplicată de LPF.

Regulamentul vechi al LPF nu le permitea cluburilor din Superliga să includă alți jucători în afara celor legitimați după afișarea loturilor inițiale. LPF a schimbat regulamentul, iar Dan Șucu i-a atacat pe Gino Iorgulescu și Gigi Becali.

Malcom Edjouma poate fi utilizat de gruparea ”roș-albastră” în meciurile din campionat.

Fostul patron de la Poli Timișoara l-a felicitat pe Șucu pentru atitudinea afișată în scandalul cu Iorgulescu și Becali. Cu toate acestea, Iancu l-a avertizat pe omul de afaceri să fie atent.

„Domnule Șucu, vă felicit pentru aciditatea retoricii dumneavoastră în legătură cu Gigi Becali și prin ricoșeu cu Gino Iorgulescu. Am văzut și contraatacul acestora. Mai ales al lui Iorgulescu. Vă dau un sfat, când te apuci de albine, și stârnești viespile, nu dai cu praf, dai cu fum și le strici apoi întreg viesparul.

Dacă nu o faci, se apucă de tine și te înțeapă până te distrug. Știu s-o facă. S-au bătut de-a lungul vremii cu ursul, apoi cu dumneata. Vă spun toate acestea din propria experiență. O să începeți să simțiți înțepăturile curând. Ori mergeți până la capăt, ori repede batista pe țambal. Alegerea va aparține!”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.