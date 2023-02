Marian Iancu, acuzații dure pentru Mircea Sandu: „De aceea nu îl iert”

Fostul patron al clubului Poli Timișoara, Marian Iancu, l-a atacat fără menajamente pe Mircea Sandu, șeful FRF din urmă cu mai mulți ani.

„Numai faptul că am fost declarat persona non grata în fotbalul românesc de Mircea Sandu… Lucrul acesta mă onorează și mă scoate din orice unghi închis în care m-ar putea introduce, mincinos, oricine s-ar gândi să spună că am făcut parte din Cooperativă.

Nu mi-am propus nici să-l uit și nici să îl iert. Nu merită! Nu merită, pentru că a făcut cu bună știință tot ce a făcut. Eu nu m-am aliniat, n-am intrat în conjunctura asta, n-am făcut compromis. Am încercat să îi explic, să îi spun lucrul ăsta, că voi investi în fotbal…

Tot ce a făcut a făcut în cunoștință de cauză, să mă oprească, să îmi demonstreze că e mai tare, că poate să își impună voința”, a spus Marian Iancu, pentru Prosport.

Marian Iancu și-a continuat acuzațiile: „A avut dreptate, de fiecare dată m-a oprit la limită, am fost de două ori vicecampion, locul 3, iarăși, de câteva ori. Am jucat finale de cupe, din care cel puțin una… Hai, să zic, una am pierdut-o chiar cu Rapidul, nu eram la nivelul la care să putem să batem Rapidul, dar a doua…

Mi-a dovedit că avea puterea, avea influența necesară și avea organismul, logistica, dezvoltată în interiorul federației să oprească pe oricine. Și a reușit! De aceea nu îl iert, și nici nu mi-am propus vreodată”.