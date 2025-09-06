Marian Iancu, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Nu a fost niciodată un selecționer bun”

România a fost învinsă clar cu 0-3 în amicalul disputat pe Arena Națională împotriva Canadei, iar criticile la adresa selecționerului Mircea Lucescu au început să crească. Canadienii au dominat partida, inscriind prin Jonathan David și profitând de o greșeală a portarului Horațiu Moldovan, încheind scorul printr-o fază colectivă bine construită.

Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a fost dur în declarații, susținând că Mircea Lucescu nu este potrivit pentru funcția de selecționer al României și că, în opinia sa, nu a fost niciodată un antrenor bun pentru națională. Iancu și-a menținut această poziție încă de la numirea lui Lucescu pe banca tehnică a echipei.

„Când l-au pus pe seniorul Lucescu selecționer, un singur om a avut curajul să își manifeste public dubiile cu privire la soluția aleasă de FRF.

Argumentele îl vizau atât pe antrenor cât și lipsa de valoare a unei generații mediocre care a punctat în general pe bază de “bulan”. Acel om, de care vă vorbeam, evident eram eu.

Nu trăiesc din media, fapt pentru care nu trebuie să fiu obedient unei false idei preconcepute. Nu știu să fac compromis cu adevărul care place și care dă bine. Și nu-l voi face niciodată.

Nu cred în valoarea echipei naționale și nu cred în ideea că Mircea Lucescu este un bun selecționer. Nu a fost niciodată. Este un bun antrenor de club, care să-i pună la dispoziție zeci de milioane de euro/dolari cu care să câștige trofee și să aducă înapoi sute de milioane. Atât. Nu este puțin lucru!

Când baza de selecție este mică, se dovedește lipsit de idei și devine ermetic în soluțiile clasice, chiar dacă s-au dovedit falimentare.

Să închei totuși într-o formulă optimistă de weekend, avem șanse conjuncturale să ne calificăm la CM și să fim acolo o umplutură utilă”, a scris Marian Iancu pe contul personal de Facebook.