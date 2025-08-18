Marian Iancu critică FCSB: ”Acolo e pe bani!”

Rapid a remizat cu FCSB în ultima etapă, scor 2-2.

După meci, Marian iancu a făcut o scurtă ”radiografie” a meciului.

„FCSB, cu lotul actual, încearcă o potriveală ieftină, cinstită ca dar de la Dumnezeu. Atât. Ca de la domnul Becali mai puţin şi de la Domnul mai mult. Doar că Părintele nostru îţi dă, dar nu ţi-o bagă şi-n plasă, în poartă.

Acolo e pe bani. Gigi Becali, prin tot ceea ce face în ultimul timp, forţează limitele şi rigorile raportului calitate-preţ. Dacă va reuşi să rămână în Europa League, va fi o Csikszereda a competiţiei, iar asta îi va afecta şi în campionat.

Evident că s-au uzat motoarele: Tănase, Olaru, Şut, iar ceilalţi nu mai pot fi motivaţi, atâta timp cât în sinea lor înţeleg că nu mai pot atinge performanţa europeană de anul trecut, condiţie importantă pentru cariera lor viitoare.

Ori, azi, Gigi Becali a gândit la foc mic. Caută să scoată tot ce se poate din acest lot, cu costuri infime, urmând să peticească dacă este nevoie, iar apoi să înceapă o reconstrucţie a întregului lot. Ceea ce înseamnă doi-trei ani de secetă. Să fi început oare primul an?! Să meargă la două capete?! Vom vedea curând. Oricum, ştie exact ce vrea şi ce face pentru asta„, a spus Marian Iancu, pe Facebook.