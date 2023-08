Marian Iancu, critici la adresa lui Dan Șucu după rezultatele Rapidului în noul sezon: ”Mi-a trezit niște amintiri rele”

Rapid București a avut un sezon bun pe piața transferurilor în această vară, deși giuleștenii nu au avut randamentul dorit în startul noului sezon.

Marian Iancu, finanțatorul echipei Poli Timișoara, a criticat actuala conducere a Rapidului.

Omul de afaceri a declarat că se preconiza acest început slab având în vedere strategia aplicată de Dan Șucu după ce a devenit acționar majoritar al clubului.

“Din nefericire ceea ce am anunțat eu aici la radio s-a întâmplat! Eu m-am bazat pe experiența mea de conducător, am fost în poziția domnului Șucu, chiar după meci am văzut imaginile cu dânsul și mi-a trezit niște amintiri mai rele, tragedii mult mai mari de cât cele petrecute aseară în etapa a 5-a, într-un campionat românesc. Eu am pierdut la Timișoara o Cupa României cu 40.000 de oameni în tribune, chiar cu Rapidul.

Am pierdut la Timișoara un campionat, cu Urziceni, tot cu 40.000 de oameni în tribune într-o penultimă etapă, deci eu am trăit asemenea evenimente și experiența la vârful campionatului cu o federație ostilă, cu un campionat foarte puternică.

Păi ce echipe erau pe atunci și ce echipe erau în campionatele europene și la ce nivel se ajungea, deci se poate și mai rău întotdeauna. Ceea ce am declarat de-a lungul timpului și mi-am declarat ostilitatea față de domnul Șucu, au fost doar bazate pe experiență și analiza simplă a ceea ce se întâmplă la clubul Rapid”, a spus Marian Iancu, potrivit Radio Sport Total FM.