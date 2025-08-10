Marian Iancu, derapaj la adresa Cristinei Trandafir după golul nevalidat în Craiova – Hermannstadt 1-0: ”Luați-vă, bă, femeia de la VAR!”

Marian Iancu a tunat și a fulgerat după ce reușita lui Aurelian Chițu din partida Craiova – Hermannstadt 1-0 nu a fost validată și a avut un derapaj grotesc la adresa Cristinei Trandafir, aflată în camera VAR.

Golul nevalidat din Craiova – Hermannstadt 1-0 l-a enervat pe Marian Iancu. Derapaj uluitor la adresa Cristinei Trandafir

La scurt timp după încheierea întâlnirii din Bănie, din etapa a 5-a a SuperLigii, fostul patron de la Poli Timișoara a făcut o postare șocantă pe rețelele de socializare în care a folosit cuvinte jignitoare la adresa arbitrilor.

”Ce chiori, ce orbi, ce prosti, ce escroci, ce târfe în dresuri negre. Așa ceva ?! Opriți măcar curentul. Fiți măcar hoți deștepți. Așa, pe față ?! Să mă chiș în fluierele și monitoarele voastre. Prăzarii de serviciu și-au făcut datoria.

A început golaniada. De parcă s-a încheiat vreodată! Să vină miliția. Sa vină Ceaușescu. Să vină jandarmii. Să vă ia dracu și pe voi și pe Vassaras ! Mari jigodii. Nu ne mai prostiți în fața, lua v-aș fluierul în…

Aud la DigiSport alt escroc Vassarian, unul Vochin, venin. Cretin și prostituat federal permanent. Mergeți băi cu Dumnezeu și baliți în altă parte, pupincuriștilor.

Luați-vă bă femeia de la VAR și mergeți cu ea la PUF. La monitoare, la pești, la și pe centură”, a scris Iancu, pe contul de Facebook.