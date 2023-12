Marian Iancu, despre duelul dintre Gigi Becali și Gică Hagi: „A mai făcut ceva prin fotbal!”

Sezonul trecut am avut parte de lupta la titlu între FCSB și Farul Constanța, câștigată chiar în meciul decisiv de către formația dobrogeană.

Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a vorbit despre duelul dintre Gigi Becali și Gică Hagi. Iată cum i-a descris pe cei doi.

„A mai făcut ceva prin fotbal!”

„Anul trecut, Gigi Becali a avut într-o concurență directă cu marele Hagi. Directă, personală. Dacă ar fi să o luăm așa, Hagi are aceeași implicare la clubului lui cum are și Becali, doar că Hagi a mai făcut ceva prin fotbal și mai are un carnet de antrenor. Gigi Becali a pierdut pe ultima sută de metri în fața lui Hagi, de la 2-0”, a spus Marian Iancu, pentru Victory Cup.